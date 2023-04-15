جوائز وقسائم في سحوبات عيد الفطر بـ«إثراء ديرة»

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أعلن مشروع إثراء ديرة؛ المجتمع النابض بالحياة الذي يضم الوحدات السكنية والتجارية والشقق الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة، وموطن امتداد سوق الذهب في دبي، إطلاق حملة سحوبات عيد الفطر التي تتيح فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 50.000 درهم.

يمكن للمقيمين والزوار، خلال الفترة من الغد وحتى 22 أبريل، الاستفادة من حملة مشروع إثراء دبي الرائعة، بمشاركة أكثر من 500 منفذ للبيع في هذه الحملة. وعند إنفاق 50 درهماً أو 1000 درهم، يمكن للعملاء مسح الكود عند التسوق للمشاركة في السحوبات الرقمية لفرصة ربح جوائز تتوزع على فئتين رئيسيتين: العيدية المذهلة والعيدية الكبرى.

وخلال حملة السحوبات الرقمية سيتم اختيار 10 فائزين لمنحهم جوائز تصل قيمتها إلى 50.000 درهم.

ويحصل الفائزون بـ «العيدية المذهلة» على قسائم تناول طعام بقيمة 3.000 درهم لـ 5 رابحين، في حين ستمنح «العيدية الكبرى» رابحاً محظوظاً قسائم مجوهرات بقيمة 15.000 درهم، مع قسائم مجوهرات بقيمة 5.000 درهم لـ 4 فائزين آخرين.

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