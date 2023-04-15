عروض ترفيهية وجوائز في ميركاتو خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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يقدم ميركاتو لمرتاديه خلال أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية المميزة، والجوائز النقدية، ما يضفي أجواء مميزة خلال هذا الموسم السعيد.

يحتفل ميركاتو بالعيد بجوائز قيّمة وعرض تسوق واربح، حيث سيحظى كل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا، بفرصة ربح جائزة نقدية ضخمة.

وسينبض ميركاتو بالمتعة خلال العيد مع مجموعة من العروض والفعاليات المشوقة والمميزة ومنها عرض ريو الراقص وعرض ديابلو الاستعراضي للتزلج والغناء، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من القصص والألعاب. وسيقضي الأطفال أوقاتاً رائعة مع ورش الرسم على الوجوه وتصميم الطيور وعروض ريو الجوالة.

وتتعدد فرص شراء الهدايا من متجر تويز آر آص لألعاب الأطفال وألعاب الفيديو وأساسيات الأطفال ومنتجات التعلم المبكر، أما فيرجن ميغا ستور فيضم كل ما يلبي الاحتياجات الترفيهية، بما فيها المنتجات الترفيهية كالموسيقى والأفلام والكتب.

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