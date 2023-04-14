الأسهم المحلية تعزز مكاسبها وتربح 39.4 مليار درهم في أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 39.4 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين مع قرب إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.29 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.329 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.717 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و612.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 7.4 مليار درهم موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.79 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ ما يربو على 96 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي بأكبر وتيرة أسبوعية في 6 أشهر، مع ارتفاع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 1.7% أو ما يعادل 161.36 نقطة ليغلق عند 9623.05 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 1.73% أو ما يوازي 161.7 نقطة ليقفل عند 9488.84 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "الدار العقارية" 7.05% و"أبوظبي الإسلامي" 6.53% و"أبوظبي التجاري" 5.9% و"أدنوك للتوزيع" 3.3% و"أغذية" 3.02% و"الفا ظبي" 2.76% و"أي آند" 2.18% و"أبوظبي الأول" 1.7% و"أدنوك للغاز" 1.32% و"موانئ أبوظبي" 1.12% و"العالمية القابضة" 0.89%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي خلال الأسبوع مستقطباً سيولة بنحو 1.39، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 604.8 مليون درهم، ثم "الدار العقارية" بسيولة 316.2 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 265.7 مليون درهم و"موانئ أبوظبي" 236.3 مليون درهم.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.3% أو ما يعادل 77.3 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في 7 أشهر، ليغلق مستقراً عند مستوي 3491.93 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 6.36% "دبي الإسلامي" 1.32% و"ديوا" 1.63% و"سوق دبي المالي" 11.6% و"دبي للاستثمار" 2.1% و"إعمار للتطوير" 5.03% و"العربية للطيران" 2.83% و"أرامكس" 2.5% و"تيكوم" 0.42%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 456.3 مليون درهم، تلاه "مصرف عجمان" جاذباً نحو 235.9 مليون درهم، ثم "سوق دبي المالي" جاذباً أكثر من 152.1 مليون درهم.

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