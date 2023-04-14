35.3 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي خلال 12 شهراً

المصدر: وام

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 5.2% أو ما يعادل 35.3 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 720.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 684.9 مليار درهم في يناير 2022.

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.42% أو ما يعادل 3 مليارات درهم مقابل 717.2 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 799.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 79.1 مليار درهم.

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 345.5 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، فيما بلغ نحو 357.2 مليار درهم للبنوك في إمارة أبوظبي، و96.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 659.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 139.5 مليار درهم بما يوازي 17.4%.

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