1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 335 مبايعة بقيمة 916.36 مليون درهم منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 202.71 مليون درهم و289 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 713.65 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 214.37 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 117.6 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 96.77 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 3 بقيمة 30 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 11.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة اليلايس 1 بقيمة مليوني درهم.

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