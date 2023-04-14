28 مليار دولار استثمارات الإمارات في مصر

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية إذ يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطوراً كبيراً في كافة المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاساً قوياً لمتانة العلاقات وطموحات قيادة البلدين الشقيقين، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.

وقال إن دولة الإمارات الأولى عربياً من حيث الاستثمارات في مصر وهي في تزايد متواصل فضلاً عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 28 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2020 بمعدل نمو 40% بينما نستهدف أن تصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة، والطيران، والصناعات الدوائية والنقل.

وأشار جمال الجروان، إلى أن السوق المصرية تحتضن ما يقارب 3000 شركة إماراتية تعمل في العديد من القطاعات ولا سيما الاتصالات، والبناء والتشييد والمدن الذكية، وتجارة التجزئة، والنفط والغاز، والموانئ والزراعة، والفنادق، والخدمات، وغيرها.

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