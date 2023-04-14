التخفيضات الإلكترونية الكبرى تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم الجمعة الدورة الأولى من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» التي تستمر 3 أيام وتشمل عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى تصل إلى 95% عبر العديد من مواقع التسوق الإلكتروني في دبي.

وتقام «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وتهدف إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في المدينة وتقديم تجربة تسوق إلكترونية فريدة من نوعها.

ويمكن للجميع شراء هدايا رمضان والعيد من المتاجر المشاركة بتخفيضات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية مع العديد من العروض الترويجية التي لا تفوت.

وتشمل الصفقات المتميزة المتاحة للمتسوقين عبر الإنترنت العديد من المنتجات مثل الأزياء ومستحضرات التجميل وملابس وأدوات العناية بالأطفال والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات الرعاية الصحية والأثاث المنزلي وغيرها.

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