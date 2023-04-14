الإمارات تقود تنفيذ خطة أمن الجيل الخامس بفريق الطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس إدارة فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية، مؤخراً في أبوظبي، أول اجتماع لعام 2023.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل 2023، والأنشطة الرئيسة لكل دولة عضو.

يأتي ذلك فيما تقود الإمارات تنفيذ خطة عمل أمن الجيل الخامس الخاص بفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، على ضرورة معالجة الحوادث السيبرانية، وزيادة مبادرات التوعية وبناء القدرات في هذا المجال.

وأشار إلى أن الإمارات، بصفتها نائب الرئيس في فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة لحوادث الطوارئ الحاسوبية، ستسهم في نشر ثقافة الأمن السيبراني، من خلال المحاضرات وورش العمل التفاعلية لأعضاء فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي.

وتم عقد اجتماعات مجموعات عمل فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية الخاصة بإطار أمن الجيل الخامس 5G، والأمن السحابي والبلوك تشين، على هامش معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك).

وناقش فريق عمل أمن الجيل الخامس للجمعية العامة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، خطة العمل التي ستعتمد في باقي الدول الأعضاء في المنظمة، بالاستفادة من تجربة الإمارات وماليزيا.

وعقدت اجتماعات مجموعتي عمل الأمن السحابي وتقنية البلوك تشين، لأول مرة منذ إنشاء المجموعتين، خلال الاجتماع العام العاشر لفريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية في عام 2022.

وتهدف مجموعتا العمل إلى إنشاء إطار أمن مشترك، لتقييم المخاطر وإدارتها، بالإضافة إلى تطوير معايير مفتوحة، يمكن استخدامها للحد من التحديات التقنية في مجالي الحوسبة السحابية والبلوك تشين. واستقطبت مجموعة عمل الأمن السحابي 15 منظمة من 11 دولة، بهدف توحيد الجهود والتعاون، وتضم مجموعة عمل البلوك تشين 8 منظمات من 5 دول.

دليل

وكشفت الإمارات في 2022، عن دليل الأمن السيبراني للاتصالات، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للاتصالات في الدولة بشكل فعال، وبطريقة شاملة ومنهجية، تشمل حوكمة، وإدارة، وتنفيذ، وتحسين، شبكة اتصالات آمنة ومرنة وذاتية التعافي.

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