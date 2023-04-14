فرصة أمام ضيوف القرية العالمية للفوز بسيارتين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية، أمس، بالتعاون مع شركة «إنتر إميرتس موتورز»، إطلاق حملة السحب الرائع، الذي يتيح لضيوف الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فرصة الفوز بسيارتين فارهتين من نوع «MG GT» و«MG ZS»، وذلك مع قرب إسدال الستار على موسم القرية العالمية الـ 27.

وسيتمكن ضيوف القرية العالمية، الذين يحجزون تذاكرهم عبر تطبيق الوجهة للهواتف الذكية، خلال الفترة حتى 27 أبريل، من الدخول تلقائياً في السحب، أما من يشترون تذاكر الدخول عند البوابة، فيمكنهم أيضاً دخول السحب عن طريق مسح رمز التعريف الخاص بتذاكرهم على التطبيق.

وتسمح كل تذكرة لصاحبها، الدخول إلى السحب لمرة واحدة فقط، وبالتالي، يمكن للضيوف الدخول في السحب عدّة مرات، عند شراء عدّة تذاكر خلال فترة الحملة. وسيتم الإعلان عن الفائزين في 29 أبريل، اليوم الأخير من موسم القرية العالمية الـ 27.

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