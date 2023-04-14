«أدنوك للإمداد والخدمات» توسع أسطولها للشحن البحري بـ 5 ناقلات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لمجموعة «أدنوك»، أمس، إضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة لأسطولها للشحن. وتم بناء الناقلات الجديدة في حوض «جيانغ نان» لبناء السفن في شنغهاي، حيث ستمتلكها وتديرهم شركة «إيه دبليو للملاحة»، المشروع المشترك بين «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.

ونظراً للدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعي كوقود منخفض الكثافة الكربونية في مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، فإن ناقلات الغاز العملاقة الجديدة، التي تنقل غاز البترول المسال، ستوفر لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مرونة أكبر لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وتبلغ سعة كل ناقلة من ناقلات الغاز الخمس العملاقة (العين، وزاخر، وربدان، والسلام وبينونة)، 86000 متر مكعب، وتعمل جميعها بمحرك ثنائي الوقود، يستخدم غاز البترول المسال، ما يجعلها أقل السفن من حيث الانبعاثات في فئة ناقلات الغاز العملاقة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لـــ «أدنوك للإمداد والخدمات»، ورئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة»: تمثل إضافة هذه الناقلات الجديدة منخفضة الانبعاثات إلى أسطول «أدنوك للإمداد والخدمات» المتنامي، والذي تزيد قطعه عن 800 قطعة بحرية مملوكة ومُشغَّلة ومستأجرة، إنجازاً مهماً، يسهم في تعزيز قدرات الشركة على الاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الطاقة. وتعمل «أدنوك للإمداد والخدمات»، على توسعة أسطولها من ناقلات الغاز، لتلبية طلب عملائها بالتزامن مع خفض انبعاثات أسطولها.

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