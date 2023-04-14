فعاليات ممتعة في «دبي باركس آند ريزورتس» خلال العيد

المصدر: دبي- البيان

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أعلن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية المميزة في موسم الأعياد، بما يزخر به من وجهات ترفيهية رائعة، وألعاب ركوب يتجاوز عددها الـ 100، أنه أعد لضيوفه من العائلات والأصدقاء مجموعة من العروض والفعاليات الممتعة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بما فيها عرض مبهر للألعاب النارية.

وسيقدم موشنجيت دبي، أحد متنزهات دبي باركس آند ريزورتس الرئيسة، وأكبر مدينة ترفيهية في المنطقة مستوحاة من هوليوود، خلال العيد، عرضاً مسرحياً راقصاً على الهواء مباشرة، بعنوان «إلومينيت»، سيبهر الضيوف برقصاته المميزة، وتأثيراته البصرية الخلابة.

كذلك سيحظى الضيوف بفرصة ركوب العديد من الأفعوانيات المذهلة، والاستمتاع بألعاب المناطق المغلقة، ومقابلة شخصيات الأفلام المفضلة لديهم، في أجواء العيد الاحتفالية، وزينته وديكوراته الزاهية.

بدوره، يقدم ليغولاند دبي ريزورت، مغامرة عيد الفطر المبارك، للعب والإقامة والترفيه والاستمتاع بفعالية «أبطال ليجو سيتي» المقامة بها، وإمكانية دخول ليغولاند ووتر بارك، والاستمتاع بأكثر من 60 مرفقا ترفيهياً بالحديقتين، مع عرض «الأطفال يأكلون مجاناً».

تقدم مغامرة اللعب والإقامة والترفيه الممتعة، خصماً يصل إلى 10 % عند حجز إقامة فندق ليغولاند من خلال موقع LEGOLAND.ae، باستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى استمتاع الصغار مجاناً بوجبات الفطور، والغداء، وبوفية عشاء عيد الفطر (قبل 8 مساء).

ويقدم فندق لابيتا للصغار هذا العيد «برنامج كبار الشخصيات للأطفال»، الذي يتيح لهم فرصة عيش أجواء عالم النجوم والمشاهير، حيث سيتمكنون من لقاء أشهر الشخصيات الكرتونية الإماراتية المفضلة لديهم من مسلسل «شعبية الكرتون».

ويمكن للضيوف من الأزواج والأصدقاء والعائلات، الحصول على تذكرتي دخول إلى أي من المتنزهات الترفيهية عند الإقامة في فندق «روف آت ذا بارك»، لقضاء عطلة عيد فريدة.

وهذا ليس كل شيء! إذ ستعود الديناصورات الرائعة إلى المكان مع عرض «ديناصور مانيا» خلال عطلة العيد، لتمنح الضيوف تجربة استثنائية في عيش أجواء ما قبل التاريخ، والاستمتاع بلقاء الديناصورات من جميع الأحجام طوال أيام العيد.

وسيكون الضيوف على موعد مميز في ختام عطلة نهاية الأسبوع الحافلة لمشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل، المقرر إقامته على فترتين، في السابعة والتاسعة من مساء 22 أبريل.

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