صندوق أبوظبي للتنمية يدعم صناعات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكد صندوق أبوظبي للتنمية حرصه على دعم صناعات الذكاء الاصطناعي.

حيث زار وفد من الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، مجموعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابيّة «جي 42»، لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك، ودور الصندوق في تمكين الصناعات الوطنية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية.

ترأس الوفد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وضم راشد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وكان في استقبال الوفد بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 كلاود»، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت».

وثمّن محمد السويدي الدور الريادي الذي تقوم به مجموعة «جي 42» في مجال صناعة التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أهمية القطاع الخاص الوطني في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من المزايا التي يقدمها الصندوق لتمكين الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي من التوسع في الأسواق العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تكنولوجياً عالمياً.

من جانبه، أكد بينغ شياو أهمية زيارة الوفد، حيث يتيح اللقاء فرصة للتعريف بأعمال مجموعة «جي 42» وخبراتها الكبيرة في قيادة التحوّل الرقمي محلياً وعالمياً، وتحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل.

وقال طلال القيسي: شراكتنا تهدف إلى زيادة نسبة الصادرات، ووجودها في أسواق عديدة يدعم التقنيات التكنولوجية والتحوّل الرقمي، كما ستوفر لنا فرصاً فريدة للاستفادة من مزايا التمويل التي يقدمها الصندوق، والتي بدورها ستمكّن الشركات الإماراتية من تعزيز مكانتها ووجودها في الأسواق العالمية.

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