إطلاق الدورة 16 لجائزة أفكار عربية و10 لأفكار الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للجودة والمجموعة الفرعية «أفكار عربية» التابعة للمجموعة إطلاق الدورة السادسة عشرة للجائزة الدولية «أفكار عربية» والدورة العاشرة لجائزة «أفكار الإمارات»، لعام 2023 وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وتستقبل مجموعة دبي للجودة التي يرأسها الدكتور هزاع النعيمي، طلبات المشاركة، من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات ودول الخليج والمنطقة، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات 12 مايو (الموقع الإلكتروني للمجموعة www.dqg.org).

تحديث معايير وفئات

وقد تم تحديث معايير وفئات الجائزتين لتتضمن جائزة «أفكار عربية» الفئات التالية، فئات الخدمات الذكية، والتقنيات، والتعليم والتدريب، وإسعاد المتعاملين، والقيمة المضافة لمنتج أو خدمة، والصحة والسلامة. وفئات الإنتاجية؛ وهي المالية، والكفاءة العملية، والثقافة المؤسسية، والتسويق والنشر الإعلامي. وفئات المجتمع؛ وهي الممارسات الخضراء، ومبادرة الخير، وتمكين الاستدامة، ودعم أصحاب الهمم.

كما تشمل جائزة «أفكار الإمارات» الفئات التالية: تعزيز اللغة العربية، وتعزيز الهوية الوطنية، والتشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين، وتسويق وتمثيل دولة الإمارات خارج الدولة، والعمل التطوعي والإنساني، الحكومة الذكية والتحول الرقمي، والبيئة، وريادة الأعمال، والتغطية الإعلامية لمبادرة وطنية، والاختراعات.

ودعماً لأنظمة الابتكار المؤسسية استحدثت الجائزتان فئات لأنظمة الابتكار؛ وهي أفضل نظام اقتراحات، وقائد الابتكار التنفيذي، وأفضل منسق نظام ابتكار، وأفضل فريق عمل للابتكار، وأفضل فكرة مشتركة، وأفضل بحث أو مقال داعم للابتكار.

ابتكار وتطوير

وقالت سميرة محمد، مدير عام مجموعة دبي للجودة: تتبنى الجائزتان فكر الابتكار والتطوير المُستدام والعمل على توفير منصة لتشجيع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخلق بيئة عمل محفزة على الاستثمار في الكوادر البشرية المبتكرة والطموحة، وإبراز مدى أهمية التنمية البشرية في الارتقاء بجودة العمل وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء الابتكاري.

كما تسعى المجموعة لضمان شفافية ومصداقية عملية التحكيم في الجائزتين من خلال تشكيل لجنة تحكيم عالية المستوى من الخبراء، تشرف على نتائج عملية التقييم واعتمادها وفق إطار عمل الجائزتين المعتمد، لضمان دقة المخرجات.

ومن هذا المنطلق دأبت العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الدولة وخارجها على المشاركة في الجائزتين تعزيزاً لاستراتيجية الابتكار والتميز المؤسسي وتطوير الأداء العام.

وقال حسين الفردان رئيس المجموعة الفرعية الأفكار العربية التابعة لـ»دبي للجودة»: تم تحديث جائزتي أفكار عربية وأفكار الإمارات كي تظهرا في حُلة جديدة هذا العام.

حيث يتم قبول طلبات الترشح إلكترونياً من قبل المشاركين، كما سيتم تسليط الضوء على الكوادر البشرية على السواء من خلال منصة إماراتية إبداعية محفزة لكافة المشاركين، وتُعنى الجوائز بأي فكرة ابتكارية تستهدف مجالات محددة، تُسهم في دعم أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة وخططها الاستراتيجية وقيم منظومتها الحكومية.

محاور متميزة

وقال الدكتور عارف فضل رئيس لجنة التحكيم لجائزتي أفكار عربية وأفكار الإمارات: عملنا على تحديث إطار العمل ومعايير وفئات الجائزتين مع طرح محاور متميزة مبنية على منهجية مدروسة. ولضمان شفافية عملية التقييم نرحب بالمشاركة التطوعية للمقيّمين ذوي الخبرة في الابتكار باللغتين العربية والإنجليزية، ليكونوا جزءاً من منظومة التقييم الخاصة بالجائزتين.

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