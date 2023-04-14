عقد بـ 327 مليوناً من جزيرة الجبيل لـ«دار الإنشاءات للمقاولات العامة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت جزيرة الجبيل أمس منحها عقداً بقيمة 327 مليون درهم لشركة دار الإنشاءات للمقاولات العامة، لإنشاء وجهتها الجديدة إطلالات الجبيل في قرية سوق الجبيل، والمؤلفة من 242 وحدة سكنية، والتي تم إطلاقها في فبراير من العام الحالي.

وانطلقت أعمال تطوير إطلالات الجبيل أمس خلال حفل وضع حجر الأساس الذي حضره منير حيدر، الشريك الإداري لشركة ليد للتطوير، والمهندس عبدالله الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي لشركة دار الإنشاءات العامة للمقاولات، وهبي الورداني، ومحمد أحمد ديب، المدير العام للشركة.

ويتضمن العقد تطوير 242 شقة سكنية ذات مساحات واسعة ضمن مجموعة من المباني غير المرتفعة ذات الأثر البيئي المنخفض، بالإضافة إلى 23 محلاً تجارياً في الطابق الأرضي للمباني.

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