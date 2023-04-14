«أمسيات ياس باي ووترفرونت» تستضيف أصحاب المشاريع الناشئة

المصدر: ( أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت ميرال، المطور للوجهات في أبوظبي، تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين خلال فعالية «أمسيات ياس باي ووترفرونت» التي تتواصل خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل فعالية «السوق الخارجي» بمشاركة 20 شركة محلية، منها 6 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي للصندوق: أشعر بالفخر لرؤية مشاركات المشاريع المدعومة من قبل صندوق خليفة في السوق الخارجي ضمن فعاليات أمسيات ياس باي ووترفرونت الرمضانية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع ميرال.

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «فخورون بتزويد أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين بمنصة مهمة لعرض أعمالهم خلال شهر رمضان في وجهة ترفيهية رائدة مثل ياس باي ووترفرونت بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

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