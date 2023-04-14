تعاون بين مصرف الإمارات للتنمية ووزارة الاقتصاد لتعزيز الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، تعاونه مع «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني التابع لوزارة الاقتصاد لدعم «تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية».

ويأتي هذا التعاون ضمن التزام مصرف الإمارات للتنمية بدوره المحوري في دفع عجلة النمو المستدام، وتمكين تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع الاستدامة والتقنيات الخضراء.

ويهدف «تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية» إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة ويفتح أبوابه أمام المؤسسات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. وعلى الشركات التي تريد المشاركة في التحدي أن يكون عدد موظفيها بين ثلاثة كحد أدنى وثلاثين كحد أقصى.

وأن تكون متخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا الزراعية، ولديها نموذج أولي قائم أو منتج واحد كحد أدنى من المقومات (MVP). سيحصل العرض الفائز في التحدي على عقد لتنفيذ الحل المقترح وتقديمه، إضافة إلى دعم تجربته في الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تأتي شراكتنا مع وزارة الاقتصاد لدعم «تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية» بموازاة تكثيف دولة الإمارات جهودها في مجال تعزيز الأمن الغذائي. نلتزم في مصرف الإمارات للتنمية بدعم هذه المبادرات لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي. ويشمل ذلك توفير حلول تمويل مصممة خصيصاً لدفع عجلة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة التكنولوجيا الزراعية وتبني تقنيات الإنتاج الحديثة.

وانسجاماً مع دوره التنموي في تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام، يقدم مصرف الإمارات للتنمية حلول تمويل مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة التي يقع مقرها في دولة الإمارات والتي تعمل في قطاعات ذات أولوية استراتيجية للدولة، وعلى رأسها الأمن الغذائي.

وبالإضافة إلى التمويل، يقدم المصرف أيضاً لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية الرقمية وبرامج التثقيف المالي والتوعية المصممة لمتطلبات هذه الأعمال. ويسعى مصرف الإمارات للتنمية من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى تشجيع الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

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