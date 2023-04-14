«إياتا» يرحب بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال

المصدر: دبي - البيان

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رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات.

وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يرحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي بانضمام الإمارات إلى قائمة الدول المصادقة على بروتوكول مونتريال لعام 2014.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستمنح السلطات الإماراتية صلاحيات جديدة مهمة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة، كما ستسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول، حيث إن الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في قطاع الطيران ودولة عضوة في مجلس الإيكاو.

معالجة الثغرات

واعتباراً من 1 مايو، سيكون للجهات المعنية في الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة، بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة.

وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي، وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية، إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60 % من شركات الطيران الأعضاء في «إياتا» أكدت أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.

وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر، وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية، مما يؤثر سلباً على تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.

وتُعد الإمارات الدولة الـ44 التي تصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014، حيث يُقدر أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول تغطي أكثر من ثلث الحركة الجوية الدولية. وبالإضافة إلى الإمارات، صادقت البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر على بروتوكول مونتريال، ما يمثل 16 % من إجمالي الدول الأطراف المصادقة عليها.

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