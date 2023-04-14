إطلاق أول سفينة ذاتية القيادة بعلم الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «فوغرو»، المزود العالمي للبيانات الجغرافية، أن «فوغرو بيغاسوس»، المركبة السطحية ذاتية القيادة بطول 12 متراً، حصلت على الترخيص الملاحي من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات. وتعدُّ «فوغرو بيغاسوس» بذلك أول سفينة من نوعها مرخصة في الإمارات.

وتتميز السفينة بإمكانية التحكم بها من أي مكان في العالم، وتصميمها يتيح إجراء عمليات فحص الأصول والمعدات الموجودة تحت سطح البحر، بما في ذلك خطوط الأنابيب. كما يمكنها العمل في أعماق تصل إلى 400 متر تحت الماء. وتتيح هذه النوعية من السفن للخبراء تنفيذ المشاريع عن بُعد عبر مراكز العمل البرية. وتم تزويدها بأنظمة متقدمة تعزز كفاءة ودقة عمليات فحص الأصول، إلى جانب خفضها الانبعاثات الكربونية بنسبة 95 %.

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