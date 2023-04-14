جائزتان لمركز اتصال خدمة العملاء التابع لمطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصدت مطارات دبي جائزتين مرموقتين مع حصول مركز الاتصال المتكامل على جائزة ستيفي الذهبية والجائزة الدولية لتميز الأعمال تقديراً لتميزه في تقديم الخدمات للمسافرين.

وفازت مطارات دبي بالجائزة الذهبية عن فئة مركز اتصال العام (حتى 100 مقعد)، وذلك في الدورة السابعة عشرة من جوائز ستيفي لخدمة العملاء، بينما حصلت على الجائزة الذهبية في جوائز الدولية لتميز الأعمال عن فئة «أفضل خدمة عملاء».

كما حازت مطارات دبي على جائزة ستيفي عن مشروعها الخاص بمركز الاتصال المتكامل الذي يقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وكان قد تم إطلاق المركز كجزء من مشروع تحسين تجربة الضيوف، حيث أظهر تقرير المتسوق السري زيادة ملحوظة في تقييم رضا العملاء، حيث ارتفعت من 8.6 % إلى 96.5 %.

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