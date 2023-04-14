«دبي لصناعات الطيران»: تقدم ثابت نحو تحقيق طموحات الحوكمة

المصدر: دبي - البيان

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نشرت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة تقريرها السنوي الثالث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للسنة المنتهية يوم 31 ديسمبر 2021. ويغطي التقرير قسمي تأجير الطائرات والهندسة ضمن الشركة، وتم إعداده وفق معيار المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وخلال 2022 حققت الشركة إنجازاً مهماً تمثل في زيادة نسبة طائراتنا التي تتبنى الجيل التالي من التكنولوجيا والموفرة للوقود إلى 50%، قبل 3 سنوات من الموعد المستهدف.

مكانة ريادية

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: اختتمت دبي لصناعات الطيران 2022 بتدعيم إضافي لمكانتها الريادية ضمن قطاعنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر. وعبر المزيد من التفاعل، والإفصاحات، والاستثمارات في أحدث الطائرات وأكثرها مراعاة للبيئة، نحقق تقدماً ثابتاً نحو بلوغ طموحاتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وخلال 2022 حققت الشركة إنجازاً مهماً تمثل في زيادة نسبة طائراتنا التي تتبنى الجيل التالي من التكنولوجيا والموفرة للوقود إلى 50% قبل 3 سنوات من الموعد المستهدف.

كما أكملت المراجعة السنوية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع شركة مورنينغستار سستيناليتكس، وحصلت على تقييم 14.4، محافظين بذلك على مكانتنا الريادية بين نظرائنا المصنّفين ضمن القطاع.

وحصلت الشركة على شهادة «ESG Industry Top Rating» وشهادة اعتماد «ESG Regional Top Rating» من سستيناليتكس 2022 كما وقعت ميثاق إيرلندا لاستدامة تأجير الطائرات.

ووصلت انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق 1 والنطاق 2 (استناداً للسوق) إلى 3,896 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 2022، منها 701 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 2022 تعود إلى قسم تأجير الطائرات، وكلها كانت ضمن النطاق 2 في الفترتين.

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