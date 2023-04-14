«أملاك»: لا مستجدات بشأن ارتفاع سعر السهم

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة أملاك للتمويل عدم وجود أي مستجدات بشأن ارتفاع سعر السهم منذ آخر إشعار تم إرساله من قبلها بتاريخ 16 فبراير.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أشارت «أملاك» إلى أنها تستطلع كل المبادرات التي من شأنها الإسراع في تسوية وسداد تسهيلات مموّليها من أجل الخروج من اتفاقية الشروط المشتركة قبل الأجل المحدد، إن أمكن، وتنظر في الأنشطة التي تعزز من مكانتها وتحقق المزيد من النمو.

يشار إلى أن سهم أملاك للتمويل واصل ارتفاعه لأربع جلسات على التوالي، وارتفع بالنسبة القصوى في جلستي الثلاثاء والأربعاء، ليصل سعره عند 0.88 درهم.

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