المشرق ينضم إلى برنامج الجاهزية للمحصلة الصفرية

المصدر: دبي ـ البيان

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انضمّ «المشرق»، إلى برنامج «تطوير إطار عمل الجاهزية للمحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية» التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، بصفته متعاوناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مبادرة تهدف بناء مجتمع من المتعاونين في الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، لزيادة الثقة وتسريع الاستثمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة.

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: الإعلان إنجاز جديد يؤكد التزامنا بتمكين عالم أكثر استدامة، وينسجم مع رؤية المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع استعدادات الدولة لاستضافة «مؤتمر الأطراف COP28» في وقت لاحق من هذا العام.

وسيسهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة «المشرق» الرائدة في صياغة ودعم التوجّه الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة في الوصول إلى المحصلة الصفرية خلال وقت حاسم تسعى فيه دولة الإمارات إلى تعزيز جهودها الرامية لمواجهة التغير المناخي.

وبصفتنا بنكاً إقليمياً يتمتّع بحضور عالمي، يُمثّل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو الارتقاء بمفهومنا «تحدَّ اليوم»، ومواكبة جهود المنطقة المتواصلة لمعالجة التحدّيات البيئية والاجتماعية والحوكمة والعمل من أجل المناخ، وتحقيق الحياد المناخي.

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