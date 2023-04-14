«بروبرتي فايندر»: 131 % زيادة بعمليات البحث عن «أفضل المناطق لامتلاك عقار في دبي» خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «بروبرتي فايندر»، شركة التكنولوجيا العقارية ، توفير أحدث المعلومات لمساعدة الباحثين عن العقارات في اتخاذ القرارات المناسبة فيما سجل محرك البحث غوغل نمواً ملحوظاً في معدل البحث والتقصي عن العقارات في الإمارات بلغ 39 % على أساس معدل النمو السنوي المركب من 2018 إلى 2022، كما زاد وقت مشاهدة مقاطع الفيديو المتعلقة بالمنازل على منصة «يوتيوب»، بنمو سنوي 11%، بينما قفزت عمليات البحث عن «أفضل المناطق لامتلاك عقار في دبي» 131 % على أساس سنوي في 2022. وتضاعفت الأسئلة حول التمويل العقاري، بما في ذلك قروض التمويل العقاري، والشروط المطلوبة، وأسعار الفائدة وحسابها في 2022 مقارنة مع 2019.

وأجرت بروبرتي فايندر دراسة بالتعاون مع غوغل شملت 5,022 مشاركاً في الإمارات أظهرت أن 61 % من المشاركين لديهم معرفة متواضعة أو معدومة عن العقارات بينما أفاد 40 % بأن الاستفسار عن الأسعار هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم، يليه العثور على المنطقة السكنية والوسيط العقاري المناسبين بالإضافة إلى معرفة أفضل الجهات للحصول على التمويل العقاري. وانطلاقاً من حرصها على تسهيل رحلة الباحثين عن المنازل المناسبة، أطلقت بروبرتي فايندر حملة جديدة تحت عنوان «عندك أسئلة. عندنا الأجوبة»، تهدف إلى تثقيف الباحثين عن العقار حتى يتمكنوا من التحكم برحلة البحث عن منازلهم على نحو أفضل، وذلك باستخدام أدوات وميزات منصة بروبرتي فايندر، بما فيها خاصيات SuperAgent، ومورغيج فايندر، و«الأسعار والاتجاهات».

وقالت سيفجي غور، الرئيس التنفيذي للتسويق في بروبرتي فايندر: نحرص على إثراء رحلة الباحثين عن المنازل والعقارات المناسبة من خلال تعزيز ثقتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصائبة، بفضل الميزات والمعلومات التي تقدمها المنصة مثل خاصية «الأسعار والاتجاهات»، التي توفر نظرة عامة على كيفية مقارنة العقار المطلوب بالعقارات الأخرى في المنطقة من جهة الحجم والسعر، إضافة إلى متوسط أسعار العقارات في المنطقة، ونظام SuperAgent للتواصل مع أفضل الوسطاء العقاريين وخدمة مورغيج فايندر لتقديم أفضل خيارات التمويل.

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