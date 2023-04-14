إطلاق مشروع «داماك باي 2» بتوقيع «كافالي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية، عن إطلاق المجمع السكني الجديد «داماك باي 2»، الذي يتميز بتصميمه الذي يحمل توقيع علامة «روبرتو كافالي» الشهيرة. ويأتي إطلاق داماك باي 2 استكمالاً للمجمع السكني الذي يضم 3 مبانٍ، والذي يمتد على طول الخط الساحلي في دبي هاربر. ويتميز المشروع بموقعه الحيوي عند تقاطع نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز. وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: خلال مرحلة تخطيط البرج، استهدفنا بشكل رئيسي تطوير مساكن متميزة لاستكمال مشروع برج داماك باي الحالي.

ويتميز داماك باي 2 بوجود مجموعة من المرافق الترفيهية في الطابق العلوي، تضم حوض سباحة إنفنيتي بإطلالة على شاطئ دبي هاربر. كما سيتمكن السكان من الاستمتاع بوحدات العلاج المائي في الخيم العائمة في البرج، والتي تتيح لهم أوقاتاً من المتعة والاسترخاء براحة تامة وخوض تجربة الجاذبية الصفرية.

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