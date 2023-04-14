«أدنوك للحفر» تحصل على عقد من «أدنوك البحرية» بقيمة 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، والذي سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023.

وستوفر «أدنوك للحفر» خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية».

وستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم خطط «أدنوك» لتسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية بشكل مسؤول للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: سعداء بحصول الشركة على هذا العقد المهم الذي سيسهم في التطوير الفعال لحقل (زاكوم العلوي) وتمكين (أدنوك) من تسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية من إمدادات الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب.

ويؤكد هذا العقد التزام الشركة بتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في توسعة نطاق أعمالها في مجال خدمات حقول النفط في إطار جهودها المستمرة لمضاعفة إيرادات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025. وسيضيف هذا العقد لوحده حوالي نسبة 20% إلى إيرادات الشركة السنوية مقارنة بعام 2022.

ويذكر أن الشركة تُقدم خدمات شاملة في إكمال وتهيئة الآبار تعد رائدة على مستوى قطاع أعمال الحفر تساهم في الارتقاء بأداء العمليات التشغيلية ورفع الكفاءة، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل وقت تسليم الآبار للعملاء.

وتلتزم «أدنوك للحفر» بتوسعة نطاق خدماتها الشاملة في قطاع خدمات حقول النفط لتمكينها من تقديم خدمات شاملة في خدمات الحفر من البداية إلى النهاية وخدمات إكمال وتهيئة الآبار لما فيها من مصلحة لعملائها.

وبلغ عدد منصات خدمات الحفر المتكاملة العاملة خلال 2022 التي تمتلكها الشركة مجموع 40 منصة، فيما بلغت إيرادات خدمات حقول النفط قيمة 1.48 مليار درهم بزيادة 23% عن العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز