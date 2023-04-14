تباين أداء الأسهم المحلية.. والرسملة 3.3 تريليونات

المصدر: دبي- محمد عباس

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تباين أداء الأسهم المحلية، أمس، فيما وصل رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية في نهاية الجلسة إلى نحو 3.32 تريليونات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.317 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى نحو 3.32 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.707 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و611.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 23.25 ألف صفقة، شملت 527.8 مليون سهم، وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 244.17 مليون سهم في سوق دبي، و283.62 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة، التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.83 مليار درهم بختام جلسات أمس، توزعت بين 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و513.9 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3487.44 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.26%، وقاد سهم «الإثمار القابضة» مكاسب 17 شركة بسوق دبي، وارتفع بنسبة 14.4%، مغلقاً عند 0.151 درهم.

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسات أمس محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها أسهم سوق دبي المالي 8.9%، واكتتاب القابضة 4.54%، وإعمار للتطوير 1.21%، ودبي الإسلامي 1.1%، و«إعمار العقارية» 1.01%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على الحصة الأكبر من سيولة السوق بـ153.38 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» جاذباً نحو 94.97 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 53.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً بنسبة 0.09%، مغلقاً عند 9558.1 نقطة، وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «رأس الخيمة للدواجن» 5.91% وبنك رأس الخيمة 5%، وألفا ظبي القابضة 2.58%، والدار العقارية 2.46%، وأبوظبي للموانئ 1.93%، العالمية القابضة 0.03%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة 241.76 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 122.73 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 121.79 مليون درهم.

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