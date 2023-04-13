245.5 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي نهاية يناير الماضي

المصدر: وام

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 245.537 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.23 مليار درهم أو ما نسبته 0.92% مقابل نحو 243.31 مليار درهم في يناير 2022، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 914.74 مليار درهم نهاية يناير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 5.6% مقابل 866.16 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 48.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.81% مقارنة بنحو 907.35 مليارات درهم في ديسمبر 2022.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 611.69 مليار درهم نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.5% مقابل نحو 512.04 مليار درهم في يناير 2022.

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