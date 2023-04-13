«فيفو» تطلق هاتفاً ذكياً بمستوى جديد من تصوير الفيديو

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشفت شركة فيفو للهواتف الذكية النقاب في الإمارات عن هاتفها الجديد V27، والذي زوّدت كاميراته بنظام بورتريه الضوء الحلقي الذي يعمل على تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي من خلال دمج التصوير البصري والتصوير الحاسوبي لالتقاط صور بارزة بشكل مميز وتأثيرات ضوئية مختلفة وسهلة التحكم.

ويسمح الهاتف الذي يعتبر أحدث إضافة إلى سلسلة V، لصانعي المحتوى المرئي بإضافة الهالات الضوئية ومعالجة الألوان أثناء تصوير الفيديو وإضافة مؤثرات ضوئية حرفية يدعمها في ذلك كاميرا خلفية بقوة 50 ميجابكسل وأمامية بقوة 50 ميجابكسل كذلك قادرة على التركيز التلقائي والتقاط صور سيلفي «بوكيه»، علاوة على عدسة مخصصة لتصوير الأشياء عن قرب بنمط «الماكرو» حتى 4 سنتيمتر.

وزوّدت «فيفو» كاميرات V27 بالعديد من وظائف الفيديو العملية بما في ذلك Super Night Video وتثبيت الصور الهجين بتقنية (OIS + EIS)، والتي تتيح للمستخدم التقاط مقاطع فيديو بتفاصيل مشرقة وواضحة في البيئات ذات الإضاءة الخافتة أو الضعيفة. كما تتميز ألوان الهاتف الذكي الجديدة بأنها أكثر ثراءً وجاذبية، حيث يقدم كل لون تجربة بصرية مختلفة من خلال الاستفادة من زجاج Fluorite AG وتأثير تغيّر الألوان الأنيق والعصري. ويدعم الوظائف المتطلبة لتصوير الفيديو شريحة الجيل الجديد 4 نانومتر قادرة على قيادة وتعزيز الأداء القوي للهاتف وتحسين تجربة المستخدم، علاوة على بطارية طويلة الأمد بقوة 4600 ملي آمبير.

تنافسية الهاتف

وحول توقعاته لتنافسية V27 كهاتف متوسط في سوق الهواتف الذكية في الدولة، قال سعيد كليب، الرئيس الإقليمي للتواصل والإعلام في شركة «فيفو» للهواتف الذكية، إن سلسلة vivo V27 تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين وصناع المحتوى في العالم من خلال تقديم أداء استثنائي وقدرات تصوير بورتريه احترافية بسعر مناسب، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الهواتف الذكية أدى إلى زيادة سريعة في استخدامها، وأن المزيد من الأشخاص أصبحوا قادرين على شراء الهواتف الذكية بأسعار معقولة مع ميزات بارزة يمكن مقارنتها بالنماذج الرائدة في الطيف السعري.

وأضاف كليب: «يمكن القول إن نقاط السعر العادل التي توفر ميزات الجودة قد جذبت المزيد من الأشخاص نحو خيارات النطاق المتوسط. وغالبًا ما تكون الهواتف متوسطة السعر أكثر عملية أيضًا للمستخدمين الأصغر سنًا الذين قد لا يكون لديهم ميزانية عالية للهاتف الذكي لأنهم يوازنون بين القدرة على تحمل التكاليف جنبًا إلى جنب مع الميزات الرئيسية المرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر الهواتف متوسطة السعر خيارًا يسهل الوصول إليه للمستخدمين الذين قد يختارون و / أو يفضلون ترقية هواتفهم بشكل متكرر».

وأوضح كليب أن هاتف V27 الجديد، متوفر بمجموعة ألوان مبهرة وقدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية وعمر البطارية المحسّن، ما يجعله أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة بالمقارنة بنطاق الأسعار التنافسية. وأضاف: «نهدف إلى مواصلة جهودنا للمساهمة في نشر الفرح والسعادة في المنطقة عبر هواتفنا الذكية، من خلال تبسيط التكنولوجيا للفرد والجميع، والعمل على سد الفجوة بين الإنسان وكل ما يختص بالتكنولوجيا الرقمية».

الضوء الحلقي

ويحوي الهاتف مؤثرات ضوئية تحاول محاكاة تأثير الإضاءة في الاستوديوهات. ويأتي أحدث طرز V27 مع كاميرات ذات مستوى رائد وقدرات فيديو عالية ضمن هيكل متين وشاشة «أموليد» منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 6.78 بوصات.

ولمساعدة الأشخاص على التقاط كل صور مميزة، توفر ميزة بورتريه الضوء الحلقي في V27، صوراً ليلية طبيعية بفضل الكاميرا الخلفية فائقة الاستشعار وتأثير الإضاءة الناعمة مثل التي تستخدم في أستوديوهات التصوير وقدرات تحسين الصور الملتقطة.

وتتميز الكاميرا بمستشعر IMX766V من شركة «سوني» الرائد، وخوارزميات الضوء الحلقي والبورتريه الحصرية التي تعمل بشكل متوازٍ، وتضيء الكاميرا الوجوه للحصول على صور شخصية أو بورتريه رائعة في الليل، وتساعد المستخدمين على تسجيل أسعد اللحظات وأجملها.

تثبيت الصورة

وتأتي كاميرا V27 الخلفية، بنظام تثبيت الصورة البصرية OIS، ما يُتيح تعريض ضوئي أطول وزيادة نقل الضوء بمقدار ستة أضعاف، الأمر الذي ينتج لقطات أكثر ثباتاً ويعزز جودة ومعدل نجاح الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتتيح ميزة Real-Time Extreme Night Vision المتوفرة في الوضع الليلي، للمستخدمين رؤية مدى سطوع الصورة في وضع المعاينة، ما يوفر عرضاً في الوقت الفعلي لمستوى سطوع الصورة النهائية. هذا إلى جانب المزيد من المزايا، حيث يمكن للمستخدمين ضبط تعرض الصورة للضوء والسطوع يدوياً أثناء المعاينة، للحصول على تحكم كامل في سيناريوهات التصوير الليلي. وتقوم خوارزمية RAWHDR الخاصة بشركة «فيفو» بإجراء التعديلات اللونية الأكثر تفصيلاً، وترميم المعالم البارزة والألوان والسطوع بأمانة. ويتيح ذلك للمستخدمين تسجيل مشاهد ليلية مذهلة.

شريحة عالية الأداء

ويتميز V27 بتكنولوجيات متقدمة 4 نانومتر، وانخفاض استهلاك الطاقة بشكل استثنائي، وسرعة معالجة عالية، وتعزيز الأداء بشكل جوهري مقارنة بالجيل السابق من شريحة «ميديا تك». علاوةً على ذلك، تم تجهيز V27 بذاكرة وصول عشوائي موسعة، تعمل جنباً إلى جنب مع شريحة 4 نانومتر لمساعدة الأشخاص على التبديل بسهولة بين التطبيقات وتخزين البيانات.

وتقوم خوارزميات تجميع التطبيقات الديناميكية وضغط البيانات وخوارزميات تجميع البيانات، بضغط بيانات التطبيقات الخلفية ومعالجتها بدقة، ما يؤدي إلى زيادة عدد التطبيقات المفتوحة النشطة وتقليل استخدام الموارد واستهلاكها لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

وتدعم ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة حتى 8 جيجا بايت، ما يعني على سبيل المثال أن الهاتف بسعة 8 جيجا بايت يحتوي على ذاكرة عشوائية تعادل 16 جيجا بايت، وإصدار الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت به ذاكرة عشوائية تعادل 20 جيجا بايت.

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