الأسهم المحلية تعزز مكاسبها وتربح 29 مليار درهم في 4 جلسات

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الجلسات الماضية لتربح قرابة 29 مليار درهم خلال 4 جلسات مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.318 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.707 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و611.92 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلقت مؤشرات الأسهم على تباين في أدائها اليوم مع ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.097% ليصل إلى 9558.1 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بينما استقر مؤشر سوق دبي العام عند مستوي 3487.44 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.82 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و513.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 527.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.3 ألف صفقة.

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