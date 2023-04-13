%43 نمواً سنوياً في رصيد "المصرف المركزي" من الذهب بنهاية يناير الماضي

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع بنسبة 43% بنهاية يناير الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.758 مليار درهم في نهاية ديسمبر يناير الماضي بزيادة تعادل أكثر من 5 مليارات درهم، مقارنة بنحو 11.733 مليار درهم في يناير 2022.

وحسب الإحصائيات نفسها فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 4.4% بزيادة تعادل 713 مليون درهم مقارنة برصيده البالغ 16.045 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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