بورصة دبي للطاقة تسجل ارتفاعاً 18% في أحجام التسليم الفعلي بالربع الأول 2023

المصدر: البيان

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أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، عن ارتفاع أحجام التسليم الفعلي بنسبة 18%، في الربع الأول من العام 2023، حيث قامت بتسليم 63.77 مليون برميل من نفط خام عمان، مقارنة بــ 54.01 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2022. كما وسجلت البورصة ارتفاعاً بلغ 9% في حجم التداول في الفترة نفسها.

وقال رائد خلفية السلامي، مدير عام بورصة دبي للطاقة:" إن حجم التسليم الفعلي في البورصة هو مؤشر حقيقي وملموس على ديناميكية العرض والطلب في اسواق النفط الآسيوية، ولقد لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب على النفط الخام مند بداية هذا العام."

ويرتبط عقد عمان الآجل ارتباطاً وثيقاً بالتسليم الفعلي وهنا تكمن أهميته كمؤشر حقيقي للنفط الخام في الشرق الأوسط، حيث تعتمده شركات النفط الوطنية لتحديد اسعار صادراتها من النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية. وتعتمد كل من عمان، والسعودية، والكويت، والبحرين بالإضافة إلى دبي، في تحديد سعر النفط، على عقد عمان الآجل، الذي يساهم في تسعير 5.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً.

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