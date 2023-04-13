50 % نمو أعمال وحدة خدمات تنظيم الفعاليات في دبي 2022

المصدر: دبي - البيان

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واصلت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النجاح والتطوير خلال عام 2022، محققةً نموّاً قياسياً في حجم أعمالها بنسبة 50 % مقارنةً بعام 2021.

وقدّمت دي إكس بي لايف خدماتها خلال العام إلى 432 فعالية، منها 60 معرضاً، و37 مؤتمراً؛ وعدد من العملاء الجدد، بما في ذلك شركة بوينغ العالمية، ونيوم السعودية، وأكثر من 80 دائرة حكومية ومؤسسة دولية؛ وامتدت عمليات دي إكس بي لايف، وتوسّعت في أسواق إقليمية ودولية جديدة شملت السعودية والبحرين وألمانيا، وغيرها، ما يجعلها واحدة من أكثر شركات تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة رواجاً في المنطقة؛ وكانت الشركة المقاول الرئيسي لأكثر من 50 معرضاً عالمياً، بما في ذلك جيتكس جلوبال، وجلفود، والشرق الأوسط للإضاءة، وعالم الجمال، وغيرها.

وبلغ عدد الفعاليات الخارجية والخاصة التي أقامتها في جميع أنحاء الإمارات 200 فعالية متنوّعة، بما في ذلك بطولة العالم للبادل، وليالي حتا التاريخية، وسوق الفريج، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والجماهيرية والموسيقية، من بين 12 فعالية جديدة قدّمت إليها خدماتها لأول مرة.

وصل عدد منصّات العرض المبتكرة التي تم تصميمها وتشييدها خلال عام 2022 إلى 221 منصّة عرض، بمساحة إجمالية تزيد على 230,000 قدم مربع، منها 33 في معرض جيتكس جلوبال، و25 في جلفود، و25 في سوق السفر العربي، ودبي العالمي للقوارب، والصحة العربي، وانترسيك، بخلاف مئات منصّات العرض الجاهزة.

ونجحت دي إكس بي لايف، في أن تُؤسس لنفسها شهرةً واسعةً في صناعة الفعاليات في دولة الإمارات، وامتدّ نشاطها إلى خارج الدولة أيضًا، حيث قامت بتصميم وتشييد مجموعة من أجنحة العرض المبتكرة في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا ومصر والسعودية وقطر والبحرين وجنوب أفريقيا والهند، وعدد من دول العالم.

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