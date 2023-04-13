سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في 7 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد مؤشر سوق دبي المالي أمس 1.51% إلى 3496.52 نقطة، وربح رأسمالها السوقي 12 مليار درهم، عبر 22.9 ألف صفقة شملت 466.88 مليون سهم، مسجلاً أعلى مستوياته في 7 أشهر، فيما واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 252.65 مليون سهم في سوق دبي و214.23 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة في السوقين 1.65 مليار درهم، توزعت بين 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و484.7 مليون درهم في سوق دبي. وقاد سهم «أملاك» مكاسب 24 شركة بسوق دبي، وارتفع 14.99% بالحد الأقصى، للجلسة الثانية على التوالي، مغلقاً عند 0.882 درهم.

وشهد سوق دبي محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم مصرف عجمان الذي ارتفع 6.83%، وسهم سوق دبي المالي 3.85%، ودبي للاستثمار 3.8%، واكتتاب القابضة 3.77%، و«إعمار العقارية» 3.5% و«إعمار للتطوير» 2.3% و«دبي الإسلامي» 1.32% و«أرامكس» 1.58% و«سالك» 1.39%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على الحصة الأكبر من السيولة بـ127.5 مليون درهم، تلاه مصرف عجمان جاذباً نحو 100.18 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 34.51 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.4% مغلقاً عند 9548.83 نقطة. وقاد سهم «بيانات» مكاسب 37 شركة، وارتفع 15% بالحد الأقصى، مغلقاً عند 3.91 دراهم.

وارتفعت أسهم «أبوظبي التجاري» 3.63% و«أدنوك للتوزيع» 2.62% و«أمريكانا» 2.08% و«إي آند» 1.29% و«الدار» 1.24% و«أدنوك للغاز» 1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز