14 دولة عربية تشارك بجائزة الشارقة في المالية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة منها الإمارات، مصر، الأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، والسعودية، وسلطنة عمان.

إضافة إلى البحرين، وقطر، والجزائر، وسوريا والعراق.وعقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعاً لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الثانية.

وناقشت الأمانة العامة خلال اجتماعها بنود جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو المقبل في الشارقة وكذلك مناقشة سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة المقبلة، بالإضافة إلى شرح الدكتور عزام ارميلي حول آلية التقييم. حضر الاجتماع سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وأحمد الجروان، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور عزام ارميلي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة.

وفازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، بينما فاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

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