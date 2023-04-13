536 ملياراً استثمارات البنوك بأعلى مستوى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 536 مليار درهم بنهاية يناير الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 14.2 % إلى 536.2 مليار درهم بنهاية يناير، بزيادة 66.8 مليار درهم، مقابل 469.4 مليار درهم في يناير 2022.

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.61% مقابل 527.7 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة 8.5 مليارات في شهر واحد.

سندات الدين

استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 47.4 % مع بلوغها 254.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 41.03 % من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 220 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 99.6 % مقابل 120.4 مليار درهم في يناير 2022، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 11.1 % مقابل 208.9 مليارات درهم في ديسمبر 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.67 % مقارنة بنحو 12 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.2 مليار درهم في نهاية يناير بزيادة على أساس سنوي 16.5 % مقابل 43.1 مليار درهم في يناير 2022، وبارتفاع على أساس شهري 3.9% مقابل 48.3 مليار درهم في ديسمبر. ولا تشمل استثمارات البنوك إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

تحويلات

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS لنحو 1.21 تريليون درهم خلال شهر يناير الماضي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي أمس أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.6 % مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 864.7 مليار درهم منفذة خلال يناير 2022.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال يناير بواقع 778.4 مليار درهم تحويلات بين البنوك و437.28 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

مقاصة الشيكات

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 97.9 مليار درهم موزعة على 1.825 مليون شيك خلال يناير، بزيادة 6.4 % على أساس سنوي بالنسبة للقيمة وبارتفاع 1.53% بالنسبة للعدد مقارنة بيناير 2022.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 14.036 مليار درهم، وتضمنت 14.03 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و36.5 ألف درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 16.994 مليار درهم خلال يناير الماضي، وشملت 16.987 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و6.31 ملايين درهم بالعملات المعدنية.

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