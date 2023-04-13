غرفة رأس الخيمة تقيم سحوراً رمضانياً للإعلاميين

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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أقامت غرفة تجارة رأس الخيمة، ملتقى السحور الرمضاني السنوي للإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي، حيث استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة ومسؤوليها، وأعضاء مجلس الإدارة، الإعلاميين ورواد التواصل في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان.

وقال النعيمي: تحرص الغرفة دائماً على الالتقاء بالإعلاميين في كل المناسبات الاجتماعية، ولعل مناسبة شهر رمضان المبارك من أهمها لما لها من طابع اجتماعي وعائلي خاص يضفي مشاعر المحبة على هذا اللقاء، وأضاف أن الغرفة تسعى بشكل دائم إلى توثيق علاقاتها مع مجتمع الإعلام، حيث تلعب وسائل الإعلام دور الوسيط والجسر الذي يقرب كافة مؤسسات المجتمع بالميدان.

وأكد أهمية دور الإعلام الذي يُعد شريكاً في تحقيق النجاح على الصعد كافة، موجهاً الشكر الجزيل للشركاء الإعلاميين الاستراتيجيين، ممن أثروا الميدان وتركوا بصمة واضحة أسهمت في نجاح كافة مؤسساتنا بالدولة، لافتاً إلى أن الغرفة تحرص على رعاية مثل هذه الأنشطة التي تعزز قيم التلاحم الاجتماعي، بهدف لقاء العاملين في الوسط الإعلامي في أجواء اجتماعية غير رسمية. وثمن الإعلاميون اللفتة الجميلة من الغرفة، وحرصها على هذا الجمع السنوي، لما له من أثر طيب في نفوسهم.

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