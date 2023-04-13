«صلة»: 79 % من جيل الألفية قلقون من الضغوط المالية في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت شركة «صلة»، منصة أبحاث المستهلك القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، أمس نتائج تقرير «التحول الرمضاني» - وهي دراسة ترصد تغير أولويات أنماط الحياة لأفراد جيل زد وجيل الألفية خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً للدراسة، أعرب غالبية أفراد جيل الألفية (79 %) ممّن تزيد أعمارهم على 30 عاماً عن قلقهم إزاء الضغوط المالية المرتبطة بالأنشطة الرمضانية، مثل تكلفة تناول الطعام في الخارج وشراء الهدايا.

منصة

وبالاعتماد على منصة «صلة» القادرة على فهم اللهجات العربية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حللت الشركة التغريدات ومنشورات إنستغرام ومقاطع «تيك توك» التي تبادلها المستهلكون في العالم العربي من رمضان 2022 حتى الآن.

واعتمد البحث عموماً على تحليل بيانات المشاعر والأحاسيس واللهجة (التي تمثل وطن المنشأ) لنحو مليوني منشور على الإنترنت وردت فيه كلمة «رمضان» باللغتين العربية أو الإنجليزية. ووصلت هذه المنشورات إلى أكثر من 22 مليون شخص وحققت أكثر من 6.2 مليارات مشاهدة.

قيمة حقيقية

وأشار بول كيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «صلة»، إلى الدراسة بوصفها إحدى مبادرات الريادة الفكرية التي أطلقتها الشركة لتسليط الضوء على دور نظم أبحاث المستهلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تغيير وجه أبحاث السوق التقليدية. وقال: «نسعى إلى تعميق فعالية التحليلات والتسويق في العالم العربي عبر توفير معلومات معمقة عن المستهلكين الناطقين بالعربية.

وتسهم هذه الأبحاث في إضفاء قيمة حقيقية على البيانات الضخمة، وتزويد العلامات التجارية برؤى عملية تحفز نموها في المنطقة وخارجها».

ووجد التقرير أيضاً أن نحو ثلاثة أرباع (71 %) أفراد جيل زد (جيل ما بعد الألفية) يحملون حنيناً متزايداً للتجارب الرمضانية التقليدية، حيث يتوقون إلى تمتين الروابط المجتمعية وإعادة إحياء المظاهر الرمضانية التقليدية.

شغف

وعلى الرغم من اختلاف أولويات جيل زد وجيل الألفية خلال شهر رمضان، فإنهما يتشاركان الشغف بالقيم الرمضانية. ووجد التقرير أن ما يزيد على ثلثيّ الأفراد (69 %) يتناولون الموضوعات الروحانية في محادثاتهم عبر الإنترنت، بينما يركز الباقون على توطيد العلاقات الاجتماعية خلال الشهر المبارك.

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