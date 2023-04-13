«طاقة» تطلق إطار عمل جديداً للتمويل الأخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أمس، إطلاق إطار عمل جديد للتمويل الأخضر عند إصدار السندات والصكوك والقروض وغيرها من أدوات الدين الخضراء، بحيث يتم استثمار التمويل المتحقّق من هذه الأدوات في مشاريع خضراء قابلة للتنفيذ، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع الكفاءة في استهلاك الطاقة.

والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وأنظمة النقل النظيف، وأنشطة الحفاظ على التنوّع البيولوجي البريّ والمائي. وسوف تساهم المشاريع التي يجري تمويلها وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر في تحقيق أهداف مجموعة «طاقة» المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 وأهدافها الرامية لتحقيق الحياد المناخي في المدى البعيد.

ويتوافق إطار عمل «طاقة» للتمويل الأخضر مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها وفقاً للركائز الأربع الأساسية لمبادئ السندات الخضراء 2021، والتي أعلنت عنها جمعية أسواق المال العالمية.

وحصلت «طاقة» على رأي طرف ثانٍ من وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، التي قامت بتقييم إطار عمل التمويل الأخضر ومنحه تصنيف الجودة «جيد جداً» (SQS2) في مجال الاستدامة. ويُعدّ هذا التصنيف ثاني أعلى تصنيف ضمن تصنيفات وكالة «موديز» لرأي طرف ثانٍ، الأمر الذي يؤكد على قدرة إطار العمل هذا على المساهمة بشكل كبير في الاستدامة.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: يُعدّ إطار عمل التمويل الأخضر الجديد الذي أطلقته «طاقة» بمثابة آلية مهمّة من شأنها أن تتيح لنا تمويل المشاريع التي تدعم مسيرتنا الطموحة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك بصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون.

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