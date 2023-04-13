6 % نمواً سنوياً لصادرات التمور عبر منظومة جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت صادرات التمور عبر منظومة جبل علي للتجارة والخدمات اللوجستية الرائدة نمواً بواقع 6 % سنوياً، خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى المزيد من العائلات في بلدان المغرب والهند والعراق وبنغلاديش وسائر أنحاء العالم

وأسهمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز التجاري واللوجستي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ميناء جبل علي الذي يحتل المرتبة الـ12 على قائمة أكبر الموانئ في العالم، بدور محوري في دعم طموحات شركة «ندية» بتقديم منتجاتها من التمور الفاخرة إلى العالم، مرتكزة على البنية التحتية عالمية المستوى التي تتمتع بها.

وإمكانية الوصول إلى شبكات الربط التجاري متعددة الوسائط من خلال الميناء وممر دبي اللوجستي، كذلك الاستفادة من حلول التجارة الرقمية عبر منصة دبي التجارية، وخدمات القيمة المضافة، مثل التخزين والنقل والتخليص الجمركي.

ويمثل مسار تطور أعمال شركة «ندية» من شركة عائلية صغيرة إلى علامة تجارية عالمية قصة نجاح ملفتة لدولة الإمارات. وذلك بفضل التعاون الوثيق مع «جافزا». وتمكّنت شركة «ندية» في غضون عقدين، من توسيع حضورها القوي في دولة الإمارات والسعودية وتركيا والهند وعمان والبحرين والصين وبلدان أخرى في أفريقيا.

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