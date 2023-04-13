«إنفستكورب» تستحوذ على «شيرر سابلاي» الأمريكية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس، أنها استحوذت على شركة «شيرر سابلاي» (شيرر) Shearer Supply، أحد أكبر الموزعين للمعدات الأساسية التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء للمباني السكنية والتجارية في الولايات المتحدة.

أُسست شركة «شيرر» في عام 1983 ومقرها الرئيسي في دالاس تكساس، وهي أحد أكبر الموزّعين المستقلين للمنتجات الخاصة بالتدفئة والتهوئة وتكييف الهواء في الولايات المتحدة، وتخدم أكثر من 5500 عميل عبر 22 فرعاً في أنحاء تكساس وأوكلاهوما وأركنسو وتينيسي ولويزيانا.

وتشمل خطوط الإنتاج الأساسية لشركة «شيرر» معدات وقطع التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء للمباني السكنية والتجارية التي تحصل عليها من أكثر من 120 مورّداً، بمن في ذلك «أميريكان ستاندارد» و«أميريستار» وسامسونغ.

وقال دايفد طايع، رئيس قسم الاستثمار بالشركات الخاصة في أمريكا الشمالية في إنفستكورب: نحن متحمسون للشراكة مع عائلة شيرر لدفع النمو العضوي للشركة وتحقيق المزيد من التوسع.

وأضاف: حققنا نشاطاً قوياً عبر منصة الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية هذا العام.

وتستثمر وحدة الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية التابعة لإنفستكورب في الشركات المتوسطة منذ أكثر من 40 عاماً وأبرمت قرابة 70 صفقة، منفقةً أكثر من 22 مليار دولار في الصفقات منذ إنشائها.

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