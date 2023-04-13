سلطة دبي البحرية تعزز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، مجموعة من ورش العمل الرامية إلى تعزيز تواصلها وشراكتها مع الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين في القطاع البحري، وتمتين أواصر التعاون بينهم لاغتنام الفرص المستقبلية في القطاع البحري.

ومن المقرر أن يحضر ورش العمل الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، وكبار المسؤولين. وتأتي هذه الورش عقب إطلاق سلطة دبي البحرية أخيراً لبرنامج جديد يهدف إلى تعزيز الشراكات في القطاع البحري في الإمارة.

3 ورش

وتتألف السلسلة من 3 ورش عمل على 3 أيام، وأقيمت الورشة الأولى الثلاثاء. ومن المتوقع أن تستضيف الورش هذه قرابة 700 مشارك، وتستهدف التواصل مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين في مجال الشحن البحري ومختلف قطاعاته، بمن فيهم المشغلون، ومزودو خدمات الشحن البحري، وغيرهم.

وقال الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: تتمتع دبي بقطاع بحري حيوي يضطلع بدور بالغ الأهمية في نموها الاقتصادي، مرسخاً بذلك مكانة الإمارة الرائدة على مستوى القطاع كأول مدينة في المنطقة تحتل مرتبة بين أفضل 5 وجهات للقطاع البحري في العالم.

وأضاف: بصفتها الجهة الحكومية المخولة بتنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، تلتزم سلطة دبي البحرية بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، والتعاون معاً في تحديد الفرص والتحديات الاستراتيجية. ونؤمن في سلطة دبي البحرية بضرورة التشاور مع شركائنا بشكل دوري لإحاطتهم بنهجنا وأولوياتنا، والاستعانة بخبراتهم في تصميم البرامج، والمبادرات، والتشريعات.

نتطلع إلى لقاء جميع الشركاء الاستراتيجيين في ورش العمل الجديدة، ونرحب بجميع الآراء ووجهات النظر حول الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع.

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