عمومية «فيرتيغلوب» تقر 700 مليون دولار توزيعات عن النصف الثاني 2022

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال»، أكبر مصدّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى أول من أمس.

وجرت المصادقة على توزيعات أرباح نقدية للنصف الثاني 2022 بلغت 700 مليون دولار، أو ما يعادل 31 فلساً للسهم. وتاريخ إغلاق السجل 21 أبريل.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب: لدينا ثقة كاملة بكفاءة وفاعلية استراتيجية «فيرتيغلوب» للنمو، حيث تستمر بتحقيق أرباح قوية والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي من خلال دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.

ومنذ إدراج حصة من أسهمها في سوق أبوظبي في 2021، حققت الشركة أداءً قوياً وبدأت بتنفيذ مبادرات مهمة لدعم التنمية المستدامة والتحول المنطقي والمسؤول في قطاع الطاقة وتطوير الاقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة.

ونتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل استناداً إلى المكانة الراسخة لـ «فيرتيغلوب» التي تمكنها من خلق قيمة مستدامة، وتحقيق مزيد من النمو والتقدم والإنجازات بفضل منصتها التشغيلية الاستراتيجية، وامتلاكها أصول إنتاجٍ تعد الأفضل ضمن فئتها، إضافة إلى قدراتٍ متميزة في مجالي التجارة والتوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز