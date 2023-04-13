«مصدر» تستحوذ على 50 % بمشروع «بيغ بو» لتعزز حضورها بالسوق الأمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً في العالم، عن شرائها حصة 50% بمشروع «بيغ بو» للطاقة الشمسية المزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة من شركة «أي دي إف رينوبلز أمريكا الشمالية»، لتعزز بذلك حضورها في سوق الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم مشروع «بيغ بو» الواقع في ولاية كاليفورنيا محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 128 ميجاواط، ونظام بطارية باستطاعة 40 ميجاواط/‏160 ميجاواط ساعة. ويعد هذا المشروع واحداً من ثمانية مشروعات تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 1.6 جيجاواط اتفقت «مصدر» على الدخول في شراكة فيها مع «أي دي إف رينوبلز».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تتماشى هذه الخطوة مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية ونشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ.

وكلنا ثقة بأن مشروع «بيغ بو» إلى جانب المشروعات الأخرى التي تشغّلها «مصدر» بالشراكة مع «أي دي إف رينوبلز»، ستقوم بدور مهم وحيوي في دعم هذا الهدف وتحقيق التقدم في العمل المناخي العالمي، كما تعكس هذه المشروعات روابط الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شملت إبرام الشراكة الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة التي تم الإعلان عنها أخيراً.

وأضاف: «تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والعمل المناخي.

ويعتبر هذا أحد المحاور الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن مؤتمر COP28 المقبل، الذي تستضيفه دولة الإمارات. ونتطلع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الشراكات النوعية التي تسهم في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي بشكل متزامن مع خفض الانبعاثات».

وكانت «مصدر» قد وقعت في عام 2020 اتفاقية شراكة مع «أي دي إف رينوبلز أمريكا الشمالية»، تحصل «مصدر» بموجبها على حصة تبلغ 50 بالمئة من محفظة مشاريع استثمارية في مجال الطاقة النظيفة تصل قدرتها الإجمالية إلى 1.6 جيجاواط.

وتشمل ثلاث محطات لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية في ولايتي نبراسكا وتكساس تصل قدرتها الإجمالية إلى 815 ميجاواط، وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ولاية كاليفورنيا، تم تزويد اثنين منها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة.

20 مليار دولار

وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة في يناير تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة «مصدر» ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «هذه الاتفاقية تعزز من شراكتنا المهمة والمتينة مع «أي دي إف»، حيث بدأ تعاوننا في مشاريع ضمن منطقة الشرق الأوسط، لتتوسع محفظة مشاريعنا المشتركة لتشمل مختلف أنحاء العالم. وتمثل السوق الأمريكية سوقاً استراتيجية بالنسبة لشركة «مصدر»، .

ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الولايات المتحدة بوصفنا شركة مطورة ومنتجاً مستقلاً للطاقة، وذلك في إطار مساعينا لتحقيق هدف الشركة بالتوسع حول العالم ورفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى 100 جيجاواط على أقل تقدير مع نهاية هذا العقد».

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