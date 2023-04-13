5182 وحدة سكنية ضمن 15 مشروعاً بأبوظبي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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شهدت إمارة أبوظبي تسجيل 15 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، توفر 5182 وحدة سكنية مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية، إلى جانب توفير أكثر من 13.7 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة.

وأبانت مؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة تنوعاً في المشاريع العقارية، التي توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية.

ولا سيما في مناطق التطوير وتملك الأجانب وتباين تصنيف الوحدات تحت الأعمال الإنشائية ما بين الأبراج ومجمعات الفلل السكنية، إلى جانب اختلاف توزيعها جغرافياً ما بين مناطق «الريم» و«السعديات» و«جزيرة ياس» والشامخة ومنطقة الجرف، وغيرها من مناطق الإمارة.

وشملت أحدث المشاريع المسجلة وفق بيانات الدائرة في مارس الماضي كلاً من مشروع «ذا سورس»، الذي تطوره شركة الدار في جزيرة السعديات لتوفير 204 وحدات سكنية، إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية، فيما تلاه مشروع «سي لافي»، الذي تطوره شركة «ناين يارد» لإنشاء 668 وحدة إلى جانب المساحة التجارية.

وسجل أكبر المشاريع على اللائحة مرحلة جديدة من مشروع «ريم هيلز»، الذي تطوره الشركة نفسها لتوفير 984 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً.

كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة بالربع الأول أيضاً 4 مشاريع وفّرت 182 وحدة في المرحلة «A»، و171 وحدة في المرحلة «B»، و240 فيلا في المرحلة «C»، إلى جانب مساحات أراضٍ تجارية في المرحلة «D».

فيما شملت اللائحة مشاريع أخرى سجلتها شركة الدار، منها مشروع «ريمان ليفنج» لتوفير 630 وحدة سكنية، إلى جانب 1088 متراً مربعاً مخصصة للأنشطة التجارية.

إضافة إلى مشاريع المرحة الثانية من «لاغونز السعديات» من تسجيل مشروع «السدر» لتوفير 619 وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «أثر» لتطوير 173 وحدة سكنية أيضاً، إلى جانب مشروع منارة ليفنج في السعديات أيضاً، الذي يوفر 273 وحدة سكنية.

كما شملت مشاريع الدار كذلك تسجيل المرحلة الثالثة من مشروع «الريمان 2» في منطقة الشامخة بأبوظبي، وذلك لتوفير 557 وحدة سكنية، كما ضمت تسجيل مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة «ياس»، إلى جانب تسجيل مشروع لإنشاء 20 وحدة سكنية ضمن «ياس أيكرز».

كما ضمت لائحة المشاريع المسجلة في أبوظبي خلال الربع الأول مشروع «حدائق الجرف»، الذي تطوره شركة «إمكان» لإنشاء 61 وحدة سكنية.

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