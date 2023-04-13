«أمنيات» تدشن «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي» في «نخلة جميرا»

المصدر: دبي- البيان

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دشنت شركة أمنيات العقارية، مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي»، بوضع حجر الأساس الفعلي للمشروع، أمس، يأتي ذلك بعد الإعلان عن المشروع بحفل مميز، تابعه أكثر من 500 مليون شخص حول العالم العام الماضي.

حيث ازدانت السماء بعروض ضوئية على شكل ثلاثة أبراج فوق جزيرة نخلة جميرا، تجسد المباني الثلاثة المتميزة لمشروع «أورلا»، ومثيلاته مشروع One وAVA في نخلة جميرا، في مشهدية ثلاثية من الفخامة الحصرية.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات العقارية: بعد النجاح الذي شهدناه في حفل إطلاق مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» العام الماضي، نحن متحمسون لمشاركة آخر التحديثات المتعلقة بالأعمال الإنشائية لهذا المشروع المرتقب، الذي يأتي ثمرة إبداع ثلاث شركات، «مجموعة دورتشستر كوليكشن» وشركة «فوستر آند بارتنرز» وشركة «أمنيات العقارية».

وتجسد هذه المرحلة، الخطوة التالية في مسيرة هذه الوجهة المميزة على قمة هلال نخلة جميرا، كما يعكس إنجاز وضع حجر الأساس لهذا المشروع الرائد والمبتكر، الذي يحمل الرقم 13 في إطار محفظة مشاريعنا الحصرية، التزام شركة أمنيات العقارية بإعادة تعريف وتحديد معايير الفخامة والرفاهية في جميع أنحاء دبي.

ويوجد المشروع على قمة هلال شاطئ جزيرة نخلة جميرا، ويتألف من 85 مسكناً حصرياً من تصميم شركة «فوستر آند بارتنرز» المعمارية ذات الشهرة العالمية.

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