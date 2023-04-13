50 % نمو أعمال «دي إكس بي لايف» في 2022

المصدر: دبي - البيان

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واصلت دي إكس بي لايف؛ ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النجاح والتطوير خلال عام 2022، محققةً نمواً قياسياً في حجم أعمالها بنسبة 50 % مقارنةً بعام 2021.

وقدّمت دي إكس بي لايف خدماتها خلال العام إلى 432 فعالية، منها 60 معرضاً، و37 مؤتمراً؛ وعدد من العملاء الجدد، بما في ذلك شركة بوينغ العالمية، ونيوم السعودية، وأكثر من 80 دائرة حكومية ومؤسسة دولية؛ وامتدت عمليات دي إكس بي لايف، وتوسّعت في أسواق إقليمية ودولية جديدة شملت السعودية والبحرين وألمانيا، وغيرها، ما يجعلها واحدة من أكثر شركات تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة رواجاً في المنطقة؛ وكانت الشركة المقاول الرئيسي لأكثر من 50 معرضاً عالمياً، بما في ذلك جيتكس جلوبال، وجلفود، والشرق الأوسط للإضاءة، وعالم الجمال، وغيرها.

مكانة

وقال خالد الحمّادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: نجحنا خلال 2022 في تحقيق نتائج غير مسبوقة من حيث عدد العملاء والمشاريع، وشهد دخولنا إلى أسواق جديدة؛ ومكنتنا خبرتنا الممتدة لعقود في بناء شراكات جديدة، واجتذاب عملاء جدد، وتعزيز تعاوننا مع جميع الدوائر والهيئات المعنية للمساهمة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز مكانة دبي في صناعة الفعاليات العالمية.

وأضاف: نتطلّع إلى توسيع نشاطنا في منطقة الخليج، وخاصة في السعودية، التي نتمتّع فيها بعلاقات متميّزة مع عدد كبير من الدوائر الحكومية والشركات السعودية والعالمية.

ونواصل تطوير وتعزيز إمكانات فريقنا بصورة مستمرة للبقاء في المقدّمة، ونهدف إلى توطين صناعة الفعاليات عبر تشغيل المواطنين في جميع فرق العمل المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات وتصميم وتشييد منصّات العرض.

فعاليات

بلغ عدد الفعاليات الخارجية والخاصة التي أقامتها في جميع أنحاء الإمارات 200 فعالية متنوّعة، بما في ذلك بطولة العالم للبادل، وليالي حتا التاريخية، وسوق الفريج، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والجماهيرية والموسيقية، من بين 12 فعالية جديدة قدّمت إليها خدماتها لأول مرة.

وصل عدد منصّات العرض المبتكرة التي تم تصميمها وتشييدها خلال عام 2022 إلى 221 منصّة عرض، بمساحة إجمالية تزيد على 230,000 قدم مربع، منها 33 في معرض جيتكس جلوبال، و25 في جلفود، و25 في سوق السفر العربي، ودبي العالمي للقوارب، والصحة العربي، وانترسيك، بخلاف مئات منصّات العرض الجاهزة.

توسّع

توسّعت دي إكس بي لايف، خارجياً معززةً تواجدها عالميا، حيث شيّدت جناح عرض وكالة ناسا للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بباريس، من بين 4 أجنحة عرض قامت بتصميمها وتشييدها لوكالة الفضاء الهندية، ووكالة الإمارات للفضاء، وشركة دوربيت للفضاء؛ كما أقامت جناح عرض شركة دبي العالمية بمعرض أوتوميكانيكا بمدينة فرانكفورت الألمانية.

إضافة إلى عدد من منصّات عرض لعملاء بدول الخليج، والشرق الأوسط. ونظمت دي إكس بي لايف الدورة الأولى لمعرض عالم القهوة الذي شهد مشاركة أكثر من 1,000 شركة وعلامة تجارية، من 44 دولة.

جائزة

وشهد العام إقامة 5 فعاليات مجتمعية، منها فعالية حصن الاتحاد 8 التي أقيمت في موقع إكسبو دبي، واجتذبت أكثر من 35 ألف شخص؛ وفازت دي إكس بي لايف بجائزة أفضل فعالية مجتمعية في حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2022.

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