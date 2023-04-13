1.7 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في مارس

المصدر: الشارقة - البيان

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واصل القطاع العقاري نشاطه المتميز في إمارة الشارقة خلال شهر مارس، إذ وصل حجم التداولات العقارية في الإمارة إلى 1.7 مليار درهم.

وهو ما يعكس تواصل مسيرة النمو والازدهار للقطاع العقاري بالشارقة ونجاحها في بناء وتوفير بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية، وموقعها العالمي، من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين، والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

أوضح «تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية»، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، تسجيل 3,386 معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة الباسمة خلال الشهر الماضي، حيث وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع في الإمارة إلى أكثر من 5.1 ملايين قدم مربعة.

مجموع المعاملات

وبلغ مجموع المعاملات المنفذة في مارس 3,386 معاملة، منها 595 معاملة بيع، بنسبة 17.6% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 319 معاملة بنسبة 9.4% وبقيمة إجمالية بلغت 838.6 مليون درهم، فيما وصل عدد معاملات التصرفات الأخرى 2,472 معاملة ونسبتها 73% من إجمالي عدد المعاملات.

جرت معاملات البيع في 88 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة الباسمة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 157 قطعة أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 207 معاملات، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 231 معاملة.

وتصدرت منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 116 معاملة، تلتها منطقتا مزيرعة والخان بـ68 معاملة لكل منهما، ثم منطقة الرقيبة بـ38 معاملة.

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