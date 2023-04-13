«بيئة» تنضم إلى عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

المصدر: (الشارقة – وام)

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انضمت مجموعة بيئة إلى عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته ائتلافاً من أكبر الشركات الإماراتية التي نجحت في الوجود بشكل مؤثر في الأسواق الدولية، وبذلك تكون «بيئة» أول شركة تعمل بقطاع الاستدامة تحصل على عضوية المجلس.

وقال فهد شهيل الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بيئة: نقدر الدور الذي يقوم به المجلس في تنويع الاستثمارات الوطنية، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مجموعة بيئة تستثمر حالياً في السعودية ومصر. وتتطلع إلى تعزيز حضورها بالمنطقة والعالم، عبر عقد الشراكات مع المؤسسات المعنية بالاستدامة.

وقال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «نرحب بانضمام مجموعة بيئة إلى عضوية المجلس، وفي إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الوعي الاستثماري، وتوفير المؤشرات والمعلومات اللازمة للمستثمرين، التي تسهم في تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري السليم، وتقديم رؤى مفصلة عن الأسواق حول العالم، وتسهيل الوصول إليها، ونحن نتطلّع للعمل بشكل وثيق مع الشركات الأعضاء لتلبية احتياجاتهم».

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