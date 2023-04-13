«شمس» و«فندينق سوق» تجمعان 10 ملايين درهم لإقراض الشركات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومنصة «فندينق سوق» Funding Souq للتمويل، جمع أكثر من 10 ملايين درهم عبر برنامج مخصص لإقراض الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المرخصة لدى «شمس».

فيما يتوقع جمع مبلغ 35 مليون درهم خلال الفترة المقبلة للاستمرار بدعم مجتمع الأعمال المتنامي، حيث يستعد البرنامج لتمويل القرض رقم مائة لهذا العام. وكانت مدينة الشارقة للإعلام والمنصة وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية العام الماضي.

وقال الدكتور خالد المدفع رئيس «شمس»: تحرص مدينة الشارقة للإعلام على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار والمفكرين المبدعين في مجالات الإعلام والصناعات الإبداعية.

وذلك بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأشار إلى أن الشراكة مع «فندينق سوق» أثبتت نجاحها الاستثنائي في الفترة الماضية. وقال مارتن جعوني المدير التنفيذي لفندينق سوق: «شراكتنا مع «شمس» سرّعت زيادة الإقراض عبر تزويد المستثمرين بعائد يزيد على 10% مع عدم وجود أي مخاطر تقريباً».

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