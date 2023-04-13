«دافز» تشهد افتتاح مركز «هامينجبيرد» للتعليم المبكر

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الفرع الثالث لمركز «هامينجبيرد» للتعليم المبكر في المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك في خطوةٍ تعكس اهتمام المنطقة الحرة بتلبية احتياجات موظفيها ومتعاميلها الأسرية.

وشهد الافتتاح حضور آمنة لوتاه، مدير عام «دافز» وعددٍ من الشخصيات المهمة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في قطاع التربية بدبي، بمن فيهم داني طبارة، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة التميمي للاستثمار وتانيا سباسوجيفيك، المدير العام لمركز هامينجبيرد للتعليم المبكر.

وقالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»: يسهم افتتاح الفرع الجديد لمركز هامينجبيرد للتعليم المبكر في تقديم خدمات الرعاية والتعليم الشاملة للأطفال ضمن مجتمع المنطقة الحرة في مطار دبي «دافز»، والتي تحرص بدورها على توفير تجربة استثنائية لموظفيها وموظفي شركات المنطقة الحرة لتحقيق التوازن المهني والاجتماعي.

وتعكس هذه الخطوة التزام المنطقة الحرة بمطار دبي بتشجيع تأسيس الأعمال الخدمية ونمو المشاريع لخدمة مجتمع أعمالها الذي يتجاوز أكثر من 18 ألف موظف، بالإضافة لتواجدها بالقرب من منطقة سكنية ذات كثافة سكانية عالية مثل الطوار وضواحيها، وذلك من خلال حزمها من المزايا والخدمات والحوافز، وذلك بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى ترسيخ الابتكار وتنمية المواهب والطاقات البشرية.

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